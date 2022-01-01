إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم

أُصيب، اليوم الأربعاء، عشرات المواطنين والطلبة، بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني بأن عشرات المواطنين وطلبة المدارس أصيبوا بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال صوبهم بغزارة، خلال مواجهات في المكان.

وفي سياق منفصل، أعلنت جامعات بيت لحم، والقدس المفتوحة فرع بيت لحم، وجامعة فلسطين الأهلية، تعليق دوامهم الدراسي هذا اليوم، احتجاجا على حصار الاحتلال لمخيم شعفاط وبلدة عناتا لليوم الخامس على التوالي.

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