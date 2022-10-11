ابن عادل إمام يكشف للمرة الأولى تفاصيل مهمة عن حالته الصحية

القاهرة / وكالات /

بعد انتشار الكثير من الشائعات حول صحة النجم عادل إمام وتأكيد الإعلامي المصري محمد الباز أنه مُصاب بمرض الألزهايمر، أكد ابنه المخرج رامي إمام أن والده في حالة صحيّة جيّدة ويعيش سعيداً بين أبنائه وأحفاده.

ولفت في مقابلة تلفزيونية على قناة MBC مع الإعلامي المصري عمرو أديب إلى أن الزعيم “يستمتع بحياته مع أولاده وأحفاده، ومن حقه الحصول على راحة بعد رحلة طويلة من المتاعب”.

وأشار إلى أن والده طلب منه، منذ نحو شهرين، أن يكون لديه كلب وهو ما حدث بالفعل، مضيفاً: “مبسوط بيه جداً”.

وتابع: “هو دلوقتي بيستمتع مع أحفاده، لأنه مشفناش في حياته كتير، وأكيد كلنا في وقت من الأوقات ‏هنقول خلاص يا جماعة أنا هختار أعمالي ومش هنزل غير للعزيز الغالي، ومن حق عادل إمام إنه يعمل ‏اللي هو عايزه”.

وأكد رامي أن النجم المصري حريص على مطالعة الصحف ومتابع جيّد للأخبار وما يدور في العالم.

أما عن فيلم “الواد وأبوه”، فعلّق رامي إمام قائلاً: “الفكرة طلعت لما والدي قالي أنا نفسي أعمل فيلم أنا ومحمد ‏وأنت تخرجه، الفكرة لسه موجودة، ولكن مفيش أي تطور”.‏

كما تحدث عن نجاح فيلمه “فضل ونعمة”، قائلاً: “مش مطلوب من الكوميديان إنه يضحك، المطلوب منه ‏إنه يمثل، ومن الدراما هتجيب الضحك، الفكرة حلوة مشاهد كتير في الفيلم فكرتها حلوة، إن زوجين يدخلوا ‏يغنوا راب بالصدفة البحتة دي جديدة، كتابة الفيلم مهمة جداً، أنا بقالي فترة كبيرة جداً مشوفتش مخرج ماشي ‏ورا الفيلم بالشكل ده”.‏

وعن الأعمال الفنية، قال رامي إمام إن العديد من الأعمال الفنية وخصوصاً المسلسلات تُعرض على والده، لكن من الصعب انتقاء موضوع يناسبه لأنه قدّم كل المواضيع، موضحاً أن تصوير المسلسلات أمر مُنهِك.