حارس الريال السابق: ميسي لاعب استفزازي وكان يسب بيبي وراموس

وكالات

كشف حارس مرمى ريال مدريد السابق جيرزي دوديك، بعضا من أسرار مسيرته الكروية، مستعيدا ذكرياته بشأن الكلاسيكو في مواجهة الأرجنتيني ليونيل ميسي والمدرب بيب غوارديولا.



ولعب دوديك في صفوف فريق ريال مدريد بين عامي 2007 و2011 قبل أن يعلق حذاءه في سن الـ34 عاما.



وقال دوديك في مقابلة مع موقع Posticipo الإيطالي: "ميسي كان لاعبا استفزازيا للغاية وكذلك برشلونة مع مديرهم الفني بيب غوارديولا، كانوا دائما على استعداد لإزعاجك، في كثير من الأحيان تمكنوا من ذلك بشكل مثالي".



وأضاف حارس الريال السابق: "رأيت واستمعت إلى ميسي وهو يقول أشياء فظة للغاية لبيبي وسيرجيو راموس، كلمات لا يمكنك حتى التفكير فيها، تخيل ما يمكن أن يخرج من فم شخص يبدو هادئا وودودا للغاية".

وبخصوص راؤول قائده في ريال مدريد فاعتبر أنه كان متغطرسا: "كان راؤول رجلا متغطرسا للغاية لكنه كان طبيعيا ليس متصنعا".

وعن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قال الحارس البولندي: "كان أنانيا للغاية ولكنه تنافسي بشدة ومع ذلك فهو رجل عادي تماما، لكنني أفهم أنه يمكن أن ينظر إليه بشكل مختلف عن الخارج".



يذكر أن دوديك انضم إلى ريال مدريد في صيف 2007 قادما من ليفربول وبقي مع فريق مدريد حتى عام 2011، حيث لعب 12 مباراة فقط في أربعة مواسم وفاز بلقب الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني.