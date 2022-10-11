  1. الرئيسية
  2. الرياضة

حارس الريال السابق: ميسي لاعب استفزازي وكان يسب بيبي وراموس

الأربعاء 12 أكتوبر 2022 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حارس الريال السابق: ميسي لاعب استفزازي وكان يسب بيبي وراموس



وكالات

كشف حارس مرمى ريال مدريد السابق جيرزي دوديك، بعضا من أسرار مسيرته الكروية، مستعيدا ذكرياته بشأن الكلاسيكو في مواجهة الأرجنتيني ليونيل ميسي والمدرب بيب غوارديولا.


ولعب دوديك في صفوف فريق ريال مدريد بين عامي 2007 و2011 قبل أن يعلق حذاءه في سن الـ34 عاما.


وقال دوديك في مقابلة مع موقع Posticipo الإيطالي: "ميسي كان لاعبا استفزازيا للغاية وكذلك برشلونة مع مديرهم الفني بيب غوارديولا، كانوا دائما على استعداد لإزعاجك، في كثير من الأحيان تمكنوا من ذلك بشكل مثالي".


وأضاف حارس الريال السابق: "رأيت واستمعت إلى ميسي وهو يقول أشياء فظة للغاية لبيبي وسيرجيو راموس، كلمات لا يمكنك حتى التفكير فيها، تخيل ما يمكن أن يخرج من فم شخص يبدو هادئا وودودا للغاية".

وبخصوص راؤول قائده في ريال مدريد فاعتبر أنه كان متغطرسا: "كان راؤول رجلا متغطرسا للغاية لكنه كان طبيعيا ليس متصنعا".

وعن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قال الحارس البولندي: "كان أنانيا للغاية ولكنه تنافسي بشدة ومع ذلك فهو رجل عادي تماما، لكنني أفهم أنه يمكن أن ينظر إليه بشكل مختلف عن الخارج".


يذكر أن دوديك انضم إلى ريال مدريد في صيف 2007 قادما من ليفربول وبقي مع فريق مدريد حتى عام 2011، حيث لعب 12 مباراة فقط في أربعة مواسم وفاز بلقب الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني.

الأكثر قراءة اليوم

"عرين الأسود" تصدر بيانا بعد إعلان الاحتلال مقتل أحد جنوده

نصر الله: نحن أمام ساعات حاسمة و بحرنا يمتد إلى غزة

تقرير: النتائج المهولة لهجمات روسيا بالمسيّرات الإيرانية في أوكرانيا ينبغي أن تقض مضاجع "إسرائيل"

حماس: سنلتحم مع مقاومي الضفة والقدس ونحن على موعد مع صفقة أحرار جديدة قريباً

فتح تحقيق في سلوك جيش الاحتلال لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في نابلس

ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

مقتل جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب نابلس

الأخبار الرئيسية

موقع أمريكي يكشف تفاصيل اتفاق سري يسمح لمصر باستخراج الغاز من بحر غزة

بحماية مشددة من شرطة الاحتلال .. مستوطنون يقتحمون المسجد

48955910_284011272307656_1692757627668267008_n-4328586a-ad90-4981-bc52-eea6d6aad606

اشتية يدعو لجهد دولي عاجل لفك الحصار عن مخيم شعفاط ووقف اعتداءات المستوطنين

نصر الله: نحن أمام ساعات حاسمة و بحرنا يمتد إلى غزة

photo_2022-10-11_19-57-37

"عرين الأسود" تتبنى 5 عمليات إطلاق نار وتعلن غداً يوم نفير عام في كل الضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية