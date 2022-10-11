إضراب وعصيان مدني .. الاحتلال يواصل حصار شعفاط لليوم الرابع على التوالي

القدس المحتلة / سما /

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الرابع على التوالي، حملتها الواسعة ضد سكان مخيم شعفاط، بحجة البحث عن منفذ عملية إطلاق النار على حاجز المخيم والتي أدت لمقتل مجندة وإصابة آخرين، مساء السبت الماضي.

وواصلت تلك القوات اقتحاماتها للمخيم خلال الليلة الماضية، وسط مواجهات مع الشبان، فيما تركزت تلك العمليات ضد منازل وممتلكات لأقارب منفذ العملية.

ويتعرض المخيم لعقاب جماعي غير مسبوق.

وتواصل قوات الاحتلال إغلاق مداخل ومخارج المخيم، كما تواصل إغلاق حواجز ومداخل أخرى لبلدات حزما وعناتا وغيرها من بلدات القدس التي تعيش تحت الحصار المشدد.

وأعلن أهالي المخيم، مساء الثلاثاء، عن العصيان المدني الشامل، داعيةً مخيمات وقرى وبلدات القدس للتضامن معه من خلال الإضراب الشامل اليوم.

وأغلقت المحال التجارية والمؤسسات التعليمية وغيرها، أبوابها هذا الصباح، تلبيةً لإعلان أهالي المخيم.