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مانشستر سيتي يكتفي بالتعادل ومحرز يهدر ركلة جزاء

الأربعاء 12 أكتوبر 2022 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر سيتي يكتفي بالتعادل ومحرز يهدر ركلة جزاء



وكالات

اكتفى فريق مانشستر سيتي بالتعادل السلبي مع مضيفه كوبنهاغن، في الجولة الرابعة من المجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.


وأهدر الجزائري رياض محرز ركلة جزاء لمانشستر سيتي، الذي لعب ساعة كاملة بعشرة لاعبين.


وكان "السيتي" مرشحا فوق العادة لحسم التأهل إلى دور الـ16، بعد أن اكتسح كوبنهاغن في مانشستر بخماسية نظيفة الأسبوع الفائت، بينها ثنائية للمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند الذي ارتأى المدرب الإسباني بيب غوارديولا إراحته في مباراة اليوم قبل القمة ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الأحد المقبل.


وتوقفت سلسلة "السيتي" عند ستة انتصارات تواليا في جميع المسابقات، بينها ثلاثة في المسابقة القارية، لكنه بقي في صدارة المجموعة السابعة في دوري الأبطال برصيد 10 نقاط أمام بوروسيا دورتموند الثاني (6) الذي يستضيف لاحقا إشبيلية  (نقطة) مقابل نقطتين لكوبنهاغن.

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