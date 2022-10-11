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الطقس: أجواء خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا

الأربعاء 12 أكتوبر 2022 07:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا



رام الله / سما /

 توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يشهد اليوم الأربعاء، أجواء خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، أجواء خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة، أجواء خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والسبت، أجواء خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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