غداً- إضراب شامل في القدس

القدس المحتلة/سما/

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس المحتلة، إضرابا شاملا يوم غد الأربعاء، استجابة لنداء أهالي مخيم شعفاط.

ويشمل الإضراب كافة مناحي الحياة بما فيها المواصلات العامة والتأكيد على التوجه للحواجز رفضا للحصار.

ودعت، المؤسسات الدولية ومجلس حقوق الإنسان وكل الجهات الدولية العاملة في فلسطين إلى الوقوف عند مسؤولياتها برفع الظلم والحصار المفروض على القدس ومخيماتها وضرورة زيارة المناطق المستهدفة والاطلاع على حجم الاستهداف لها.

ومساء اليوم، أعلن أهالي مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، عصيانا مدنيا مفتوحا، ردا على الإجراءات الإسرائيلية التنكيلية وحصار المخيم والبلدات المجاورة.

ويعاني أهالي مخيم شعفاط وبلدة عناتا والبلدات المجاورة، من حصار إسرائيلي لليوم الرابع، تخللته حملة مداهمات وتفتيشات وإغلاق للحواجز والمدارس وذلك عقب تنفيذ عملية عند حاجز شعفاط السبت، قتل فيها جندي وتمكن المنفذ من الانسحاب بسلام.