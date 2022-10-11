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مركزية فتح تؤكد دعمها التام للمقاومة الشعبية في كل مكان

الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 11:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
مركزية فتح تؤكد دعمها التام للمقاومة الشعبية في كل مكان



رام الله/سما/

حيت اللجنة المركزية لحركة فتح، جموع أبناء الشعب الفلسطيني في صمودهم وثباتهم في وجه المحتل الصهيوني، ورفضها لسياسة القتل والعدوان المستمر على المسجد الأقصى والأماكن المقدسة قاطبة وكل فلسطين بمدنها وقراها ومخيماتها ومسافرها، والذي تتحمل حكومة الاحتلال وجيشه ومستوطنيه المسؤولية الكاملة عنه.

وأكدت اللجنة المركزية، في بيان اليوم الثلاثاء، دعمها التام للمقاومة الشعبية في كل مكان رفضاً للاحتلال وحربه المستمرة والمتصاعدة وإطلاقه العنان لمستوطنيه، وحرب الإجرام الانتخابية التي يقودها على الأرض الفلسطينية الأبية، معتبرة أن معركة الأقصى وجنين ونابلس وشعفاط وعناتا وكل مربعات المواجهة معركة الكل الفلسطيني. 

 وعبرت اللجنة المركزية عن دعمها الكامل لأهلنا في شعفاط وعناتا والمناطق المجاورة في إعلانهم العصيان الليلة ورفضهم لسياسات الاحتلال الظالم، ودعت أبناء شعبنا وفصائله ومكوناته قاطبة للتلاحم والتكامل في مواجهة المحتل وصد محاولاته تدنيس الأرض العربية.

واختتمت بيانها: إن جنين ونابلس وشعفاط وعناتا وكل مربعات المواجهة معركة الكل الفلسطيني.

#مركزية فتح

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