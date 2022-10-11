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الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي

الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 10:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي



الخليل/سما/

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، الحرم الإبراهيمي الشريف، وشددت من إجراءاتها العسكرية في محيطه، بحجة الأعياد اليهودية.

وقال العاملون في الحرم من سدنته، إن قوات الاحتلال أبلغتهم بإغلاقه أمام المسلمين اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء اليوم، ولغاية العاشرة من مساء الخميس المقبل، بحجة الأعياد اليهودية ولتأمين وصول المستوطنين إليه لإقامة "صلواتهم التلمودية".

وفي السياق ذاته، تواصل قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها العسكرية في تل الرميدة، والبلدة القديمة بالخليل، ومحيط الحرم الإبراهيمي، لمنع المواطنين من الوصول إليه، فيما تواصل إغلاق شارع واد النصارى وواد الحصين، وحارة جابر.

#الاحتلال #الحرم الابراهيمي

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