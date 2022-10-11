مستوطنون يغلقون شارعا وينفذون اعتداءات على مركبات المواطنين بالأغوار الشمالية

الأغوار/سما/

أغلق مستوطنون، الليلة، الشارع الواصل إلى الأغوار الشمالية قرب مفرق المالح، واعتدوا على مركبات المواطنين.

وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، إن المستوطنين أغلقوا الشارع عند مفرق المالح، ويقومون بتكسير مركبات المواطنين بالحجارة، أمام أعين جيش وشرطة الاحتلال.

يذكر أن مناطق الأغوار الشمالية تشهد اعتداءات استيطانية يومية، حيث يغلق المستوطنون الطرقات الرئيسية بين الحين والآخر وينفذون اعتداءات على المارة، كما أنهم ينفذون اقتحامات متصاعدة في بعض تجمعات الأغوار مؤخرا، وخاصة في خلة مكحول التي تشهد انتهاكات شبه يوميه في ساعات الليل منذ حوالي أسبوعين.

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