  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"التعاون الإسلامي" تدين حرق المستوطنين نسخا من المصحف الشريف في الخليل

الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 10:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعاون الإسلامي" تدين حرق المستوطنين نسخا من المصحف الشريف في الخليل



جدة/سما/

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة إقدام المستوطنين على تمزيق وحرق نسخ من المصحف الشريف قرب المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، معتبرة أن هذه الجريمة تشكل استفزازا لمشاعر المسلمين واعتداء على عقيدتهم، في انتهاك لقيم ومبادئ حقوق الإنسان، وهي من شأنها أن تغذي الكراهية والتطرف والعنف في العالم.

وأكدت المنظمة، في بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، ضرورة تجريم ازدراء الأديان والمقدسات، ومحاربة مثل هذه الظواهر العنصرية وغيرها من أعمال التحريض على الكراهية على أساس الدين أو المعتقد، وضمان احترام المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة.

#التعاون الاسلامي #المصحف الشريف

الأكثر قراءة اليوم

روسيا ترد على إدانة "إسرائيل" هجمات موسكو لأهداف أوكرانية

هآرتس: لابيد سيكون مسؤولاً عن الحرب المقبلة

تقرير: النتائج المهولة لهجمات روسيا بالمسيّرات الإيرانية في أوكرانيا ينبغي أن تقض مضاجع "إسرائيل"

حماس: سنلتحم مع مقاومي الضفة والقدس ونحن على موعد مع صفقة أحرار جديدة قريباً

أسعار صرف العملات

مقتل جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب نابلس

صور: "غازبروم" تكشف عن تواجد مدمرة ألغام تابعة للناتو تحت خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي 1"

الأخبار الرئيسية

نصر الله: نحن أمام ساعات حاسمة و بحرنا يمتد إلى غزة

photo_2022-10-11_19-57-37

"عرين الأسود" تتبنى 5 عمليات إطلاق نار وتعلن غداً يوم نفير عام في كل الضفة

photo_2022-10-11_19-21-07

الاحتلال يعلن إسقاط طائرة مسيرة لحماس

yPrfE

فتح تحقيق في سلوك جيش الاحتلال لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في نابلس

"عرين الأسود" تصدر بيانا بعد إعلان الاحتلال مقتل أحد جنوده

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية