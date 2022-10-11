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مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين في نابلس والبيرة ورام الله

الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 10:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين في نابلس والبيرة ورام الله



نابلس/البيرة/سما/

 هاجم مستوطنون، مساء اليوم الثلاثاء، مركبات المواطنين في مناطق متفرقة جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين هاجموا المركبات على الطريق الواصل بين رام الله ونابلس، وبالقرب من بلدة قصرة وحاجز حوارة العسكري.

وأضاف دغلس أن مواجهات اندلعت بالقرب من مدخل بلدة بيتا، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف.

و هاجم مستوطنون، مساء اليوم الثلاثاء، مركبات المواطنين، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأفادت مصادر أمنية،، بأن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي تجمعوا عند الحاجز العسكري الإسرائيلي المقام على المدخل الشمالي للمدينة، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، ما أدى لتضرر عدد منها.

وأضافت المصادر أن المستوطنين وجنود الاحتلال أغلقوا الحاجز، عقب الاعتداء على المركبات، ومنعوا المواطنين من عبوره في كلا الاتجاهين.

هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، مركبات المواطنين، على دوار عين أيوب بالقرب من قرية راس كركر شمال غرب مدينة رام الله.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن مجموعة من المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال تجمعوا على دوار عين أيوب قرب راس كركر، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، ما أدى لتضرر عدد منها.

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#نابلس #البيرة #مستوطنون

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