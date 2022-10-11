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إعلان العصيان المدني .. مواجهات عنيفة في مخيم شغفاط

الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلان العصيان المدني .. مواجهات عنيفة في مخيم شغفاط



القدس المحتلة/سما/

 أعلن أهالي مخيم شعفاط، مساء اليوم الثلاثاء، العصيان المدني، رفضا على مواصلة فرض الحصار منذ 4 أيام .

وأوضح أهالي مخيم شعفاط– عقب اجتماع لهم- عقد داخل المخيم، لبحث "الحصار المفروض على المخيم وحرمان السكان كافة الحقوق الأساسية"، أن العصيان المدني يتضمن عدة أمور وهي: تعطيل مدارس مخيم شعفاط، مطالبة مدارس القدس للإضراب، وتنظيم لجان أولياء أمور الطلبة في القدس وقفة احتجاجية صباح غد، ومنع استخدام المركبات بعد الساعة العاشرة مساء، إغلاق المحلات التجارية يوم غد، عدم خروج العمال الى أعمالهم.

وأكد الأهالي ان العصيان المدني سيستمر حتى رفع الحصار عن كامل المنطقة.


وعقب الاعلان، خرج مئات الشبان بمسيرة باتجاه حاجز مخيم شعفاط، وخلال سيرهم اقتحمت القوات المخيم واطلقت مركبات الاحتلال القنابل الغازية باتجاه الشبان، كما أطلقت فرق المشاة الأعيرة المطاطية .

ويعاني مخيم شعفاط منذ يوم الأحد من حصار فرضته قوات الاحتلال بحجة البحث عن منفذ عملية إطلاق النار مساء السبت، على حاجز المخيم ما أدى لمقتل مجندة.

#العصيان المدني #مخيم شعفاط

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