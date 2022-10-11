فعالية بحرية لفصائل غزة دعمًا للقدس والضفة والأسرى

القدس المحتلة/سما/

نظمت فصائل فلسطينية في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، فعالية بحرية قبالة موقع زيكيم العسكري الإسرائيلي أقصى شمال غرب القطاع.

ورفع المشاركون في الوقفة العلم الفلسطيني، وشعارات تؤكد على إسناد ونصرة غزة، للقدس والضفة الغربية، والأسرى في سجون الاحتلال.

وطالب خضر حبيب القيادي في الجهاد الإسلامي خلال كلمة باسم الفصائل، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل من أجل رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني.

وأكد حبيب على حق الشعب الفلسطيني في أرضه وبحره، داعيًا إلى الاستمرار في خط نهج المقاومة من أجل تحقيق ذلك.