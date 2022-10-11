حماس تعقب على مقتل جندي إسرائيلي في نابلس

غزة/سما/

عقبت حركة حماس، مساء الثلاثاء، على مقتل أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي ،في عملية اطلاق نار قرب مستوطنة شافي شمرون غربي مدينة نابلس.

وقالت الحركة في تصريح صحفي: " إنَّ عمليات المقاومة النوعية والمتواصلة، والتي توجّت اليوم بمقتل جندي صهيوني في عملية إطلاق نار استهدفت جنود الاحتلال غرب نابلس، هي إنذارٌ متجدّد للاحتلال الذي يصعّد في اقتحاماته وتدنيسه للأقصى واعتدائه على المصلين فيه.

وأضافت: نبرق بالتحيَّة لكل السواعد الرَّامية والأبطال المنتفضين في الضفة الأبيّة، الذين يدافعون عن القدس والمسجد الأقصى المبارك وعن حقّ شعبنا وأمّتنا، ويواصلون التصدّي لإرهاب الاحتلال وإجرام مستوطنيه.

وأكدت حماس أن الاحتلال الذي يرتجي وقف المقاومة بالتنسيق الأمني وترهيب شعبنا سيصل حتماً إلى سراب، وسيواجه حقيقة واحدة أن عليه الرحيل عن أرضنا.

وبدوره قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: "يسطر عرين الأسود بطولة جديدة باستهداف جنود جيش الاحتلال قرب ما يسمى بمستوطنة شافي شامرون، ومصرع أحد جنود العدو في هذه العملية".

وأضاف قاسم: "هذا الفعل المقاوم المتصاعد، والبطولة العظيمة التي تسطرها المقاومة في الضفة الغربية، قادرة على حسم المعركة لصالح شعبنا".

وأكد على أن "الفعل المقاوم سيتصاعد مع زيادة العدوان على شعبنا واستمرار استهداف المسجد الأقصى".