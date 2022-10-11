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"حرب عالمية لا رجعة فيها"... مدفيديف يعلق على تسليم راجمات صاروخية لأوكرانيا

الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 07:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حرب عالمية لا رجعة فيها"... مدفيديف يعلق على تسليم راجمات صاروخية لأوكرانيا



موسكو/سما/

حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الثلاثاء، من توريد راجمات صاروخية بعيدة المدى للسلطات الأوكرانية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تكون أسرع مسار للحرب العالمية.


وكتب مدفيديف، في قناته على تلغرام: "أسرع طريقة لزيادة توتر النزاع في أوكرانيا، حتى الوصول لعواقب الحرب العالمية التي لا رجعة فيها، هي توريد الأنظمة الصاروخية بعيدة المدى للمرضى النفسيين في كييف".


وأضاف "يجب على القادة المسنين في واشنطن والناشئين من حلف شمال الأطلسي، على الأقل، من حين لآخر، أن يشغلوا أدمغتهم العاطلة عن العمل".


وتابع "مقولة الأمين العام للناتو بأن انتصار روسيا يعني هزيمة حلف شمال الأطلسي هي تأكيد مباشر من قبل الناتو بمشاركته في الحرب ضد بلادنا".


وأتم مدفيديف "كما يقولون - ليس من عقل كبير، بل من قلب نقي، اعترف الرجل النرويجي الصادق بذلك أخيرًا".

وكانت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، قد ذكرت اليوم الثلاثاء أن ألمانيا سلمت نظام الدفاع الجوي "إيريس-تي" إلى أوكرانيا وذلك ضمن خطة برلين تسليم كييف 4 بطاريات من نفس النوع.


وأضافت الصحيفة أن تسليم المنظومة الدفاعية جرى بالقرب من الحدود البولندية الأوكرانية اليوم.


 

#روسيا #أوكرانيا #دميتري ميدفيديف #الحرب الروسية الاوكرانية

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