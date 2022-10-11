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الاحتلال يستولي على جرافة وشاحنتين في قرية شوفة جنوب شرق طولكرم

الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستولي على جرافة وشاحنتين في قرية شوفة جنوب شرق طولكرم



طولكرم/سما/

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، على جرافة "باجر" وشاحنتين كانت تعمل على الشارع الغربي لقرية شوفة، جنوب شرق طولكرم.

وقال الناشط في مجال الدفاع عن الأراضي في شوفة تحسين حامد، لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال استولت على جرافة تعود للمواطن ثائر البدوي، وشاحنتين للمواطنين أحمد محمد حامد واسماعيل صالح، أثناء عملهم في المنطقة، بعد احتجاز أصحابها مدة أربع ساعات وإخضاعهم للتحقيق.

وأضاف حامد أن جنود الاحتلال أجبروا السائقين على اقتياد الجرافة والشاحنتين إلى معسكر في مستوطنة "أفني حيفتس" المقامة على أراضي القرية.

#الاحتلال #طولكرم

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