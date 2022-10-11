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إيران تعلن اعتقال جاسوس يعمل لحساب "الموساد"

الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تعلن اعتقال جاسوس يعمل لحساب "الموساد"



طهران/سما/

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، اعتقال "جاسوس" يعمل لحساب الاستخبارات الإسرائيلية في محافظة كرمان الإيرانية قبل تنفيذه "عمليات تخريب" بالبلاد.


وحسب وكالة "تسنيم"، قال رئيس إدارة القضاء في محافظة كرمان الإيرانية إبراهیم حمیدي إنه "بعد إجراءات استخباراتية مكثفة ومنسقة من قبل جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني تم اعتقال جاسوس يعمل لحساب جهاز الموساد الإسرائيلي في المدينة قبل تنفيذه عمليات تخريب واستهداف للأمن".


وأضاف حمیدي "الشخص الذي تم اعتقاله كان ناشطًا في البلاد تحت ستار الأعمال الحرة والتجارة".


وأوضح أن "المتهم قام بعدة زيارات إلى دول مختلفة بهدف نقل المعلومات والتدريب على الإجراءات المناهضة للأمن والتخريب".

وأشار حميدي إلى أن "المتهم قام بأنشطته عبر التواصل مع ضباط المخابرات الأجنبية، وكانت زيارته الأخيرة إلى إحدى دول الجوار".


وأكد أن "الجاسوس تواصل مع الأجهزة العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية من خلال استخدام منصة الفضاء السيبراني وكذلك من خلال العديد من البرامج المشفرة، حيث تم اكتشاف المؤامرة وإحباطها".


وأردف "أثناء جمع بعض المعلومات، كان المتهم يعتزم مغادرة البلاد والالتقاء بأحد عملاء الموساد الإسرائيلي في إحدى دول المنطقة واستلام مهمة جديدة، إلا أنه تم اعتقاله قبل مغادرته البلاد".

#ايران #الموساد الاسرائيلي

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