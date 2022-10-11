"عرين الأسود" تصدر بيانا بعد إعلان الاحتلال مقتل أحد جنوده

نابلس/سما/

أصدرت مجموعة "عرين الأسود"، مساء الثلاثاء، بيانا مقتضبا عقب إعلان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" عن مقتل أحد جنوده متأثرا بإصابته بعملية إطلاق نار قرب نابلس، ظهر اليوم.

وقالت "عرين الأسود" في بيانها: "لكم منا صدق الوعد ولكن نقول للمواطنين الكرام أحموا ظُهورنا والتزاموا بتعليمات العرين مُخيرين غير مُجبرين، نطلب من أهالينا في جبل النار اليقظة التامة، نطلب من كافة مُقاتلي الفصائل الفلسطينية الاستنفار فلقد اقتربت المعركة ماهي إلا ساعات".

وفي وقت سابق مساء اليوم، أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، عن مقتل أحد جنوده متأثرا بإصابته بعملية إطلاق نار، قرب مستوطنة "شافي شومرون، غرب نابلس.

وكان جيش الاحتلال قد أفاد في بيان ظهر اليوم بإصابة أحد جنود في إطلاق النار، فيما أعلنت مجموعات "عرين الأسود" عن تبنيها هذه العملية البطولية.