  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اقتربت المعركة

"عرين الأسود" تصدر بيانا بعد إعلان الاحتلال مقتل أحد جنوده

الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
"عرين الأسود" تصدر بيانا بعد إعلان الاحتلال مقتل أحد جنوده



نابلس/سما/

أصدرت مجموعة "عرين الأسود"، مساء الثلاثاء، بيانا مقتضبا عقب إعلان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" عن مقتل أحد جنوده متأثرا بإصابته بعملية إطلاق نار قرب نابلس، ظهر اليوم.

وقالت "عرين الأسود" في بيانها: "لكم منا صدق الوعد ولكن نقول للمواطنين الكرام أحموا  ظُهورنا والتزاموا بتعليمات العرين مُخيرين غير مُجبرين، نطلب من أهالينا في جبل النار اليقظة التامة،  نطلب من كافة مُقاتلي الفصائل الفلسطينية الاستنفار فلقد اقتربت المعركة ماهي إلا ساعات".

 وفي وقت سابق مساء اليوم، أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، عن مقتل أحد جنوده متأثرا بإصابته بعملية إطلاق نار، قرب مستوطنة "شافي شومرون، غرب نابلس.

وكان جيش الاحتلال قد أفاد في بيان ظهر اليوم بإصابة أحد جنود في إطلاق النار، فيما أعلنت مجموعات "عرين الأسود" عن تبنيها هذه العملية البطولية.  

#عرين الاسود #نابلس

الأكثر قراءة اليوم

روسيا ترد على إدانة "إسرائيل" هجمات موسكو لأهداف أوكرانية

هذا ما تشير إليه التقديرات الإسرائيلية عن منفذ عملية شعفاط..

النخالة: ما يجري في الضفة ليس عفوياً.. هناك تعاون إلى أبعد حدود بين الجهاد وكتائب الأقصى

هآرتس: لابيد سيكون مسؤولاً عن الحرب المقبلة

مستشفى إسرائيلي يكشف عن حالة أحد مصابي عملية شعفاط

أسعار صرف العملات

حماس تعقب على طرد صحفية أميركية يهودية من عملها بسبب انتقادها لـ"إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

photo_2022-10-11_11-43-45

مقتل جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب نابلس

حماس: سنلتحم مع مقاومي الضفة والقدس ونحن على موعد مع صفقة أحرار جديدة قريباً

جنرال إسرائيلي: حزب الله جعل تل أبيب تجثو على ركبتيها

Screenshot_3

تقرير: النتائج المهولة لهجمات روسيا بالمسيّرات الإيرانية في أوكرانيا ينبغي أن تقض مضاجع "إسرائيل"

jrDxq

"عرين الأسود" تعلن استهداف جنود الاحتلال قرب نابلس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية