مقتل جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب نابلس

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن مقتل الجندي الإسرائيلي الذي أصيب في عملية إطلاق النارقرب مستوطنة شافي شمرون القريبة من نابلس ظهر اليوم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال تحت بند سمح بالنشر:" مقتل جندي من الجيش الإسرائيلي ظهر اليوم في عملية إطلاق نار قرب شافي شمرون.

وذكرت مصادر عبرية: أن الجندي القتيل قرب مستوطنة (شافي شمرون) يعمل ضمن لواء جفعاتي، والمــقــاوم أطلق 5 رصاصات من المركبة المسرعة قبيل انسحابه".

وعلق وزير جيش الاحتلال بيني غانتس على مقتل الجندي:" أبعث بتعازي لعائلة الجندي الذي قتل اليوم في عملية شافي شمرون، في هذه الساعات تستمر المطاردة، وسنلقي القبض على المنفذ ومن ساعده، إن العمليات ضد الإرهاب ستستمر وتتكثف من أجل توفير الأمن لمواطني إسرائيل."

و في وقت سابق أصيب جندي إسرائيلي، الثلاثاء، جراء تعرض قوة عسكرية لإطلاق نار قرب مستوطنة شافي شمرون القريبة من نابلس.

وبحسب المراسل العسكري ليديعوت أحرونوت، فإن المصاب حالته خطيرة، مشيرًا إلى أن قوات كبيرة وصلت المكان.

فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن فلسطينيًا وصل بمركبة مسرعة وأطلق النار تجاه القوة لدى حراستها مجموعة من المستوطنين ما أدى لإصابة الجندي في كتفه ونقل إلى مستشفى مئير في كفار سابا.



ووفقًا لمصادر إسرائيلية متطابقة، فإن مجموعة من المستوطنين كانت تتظاهر قرب بؤرة حومش ولدى خروجها لمستوطنة شافي شمرون، تعرضت قوة كانت تحميها لإطلاق النار.

ويأتي ذلك بعد وقت من إعلان مجموعات "عرين الأسود" التي تنشط في نابلس عن إطلاق سلسلة "أيام الغضب" ردًا على العدوان الإسرائيلي في القدس والمسجد الأقصى.

ولاحقًا أعلنت المجموعات نفسها مسؤوليتها عن العملية وقالت إنها ضمن سلسلة "أيام الغضب" التي أعلنتها.

وقال بيانها: "نقول للمستوطنين المُحاصرين لمدينة نابلس من كافة الاتجاهات سنرى اليوم من سيحاصر من".