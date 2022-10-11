فيديو: الاحتلال يعتدي على شاب ويعتقله قرب مخيم شعفاط واندلاع مواجهات

القدس المحتلة/سما/

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب المبرح، اليوم الثلاثاء، على شاب عند الحاجز العسكري المقام قرب مخيم شعفاط، شمال شرق القدس المحتلة، قبل اعتقاله.

وفي السياق، اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال، في مخيم شعفاط وبلدة عناتا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة والمخيم، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت، ورشت المباني والمحلات التجارية بالمياه العادمة، وداهمت ضاحية السلام.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تفرض حصارا على أهالي عناتا ومخيم شعفاط منذ أربعة أيام، ضمن سياسة العقاب الجماعي، حيث تحولت الأحياء إلى ساحات تنكيل بالأهالي.