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واشنطن: مستعدون لإعادة النظر في العلاقات مع السعودية

الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن: مستعدون لإعادة النظر في العلاقات مع السعودية



واشنطن/سما/

أعرب جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، عن اعتقاد حكومة الولايات المتحدة بضرورة إعادة تقييم العلاقات مع السعودية.


وقال كيربي في حديث لشبكة "CNN": " لقد أوضح الرئيس (جو بايدن) أنه يجب علينا الاستمرار في إعادة تقييم هذه العلاقات"، مضيفا أن هناك حاجة إلى إعادة التقييم خاصة على خلفية قرار أوبك + خفض إنتاج النفط.

وأشار كيربي إلى أن بايدن مستعد للعمل مع الكونغرس بشأن بلورة التصور لما يجب أن تكون عليه العلاقات مع السعودية، وقال: "ليس لدي أي شيء أعلنه في الوقت الحالي، لكن من الواضح أن الرئيس يشعر بخيبة أمل من قرار أوبك ومستعد للعمل مع الكونغرس بشأن ما نعتقد أنه ينبغي أن تكون عليه العلاقة".

يأتي ذلك بعد مطالبة السيناتور كريس مورفي بإعادة النظر في علاقة الولايات المتحدة وتعاملاتها مع السعودية على ضوء قرار "أوبك+"، وكذلك بعد أن أعلن السيناتور بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أنه لن يعطي الضوء الأخضر لأي تعاون مع السعودية حتى تعيد تقييم موقفها تجاه أزمة أوكرانيا.

#السعودية #الولايات المتحدة الأمريكية

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