حماس: سنلتحم مع مقاومي الضفة والقدس ونحن على موعد مع صفقة أحرار جديدة قريباً

غزة/سما/

قال عضو المكتب السياسي في حركة حماس سهيل الهندي، اليوم الثلاثاء، ان المسجد الأقصى برميل بارود سينفجر في وجه المحتل ،وأيدينا على الزناد ،وسنلتحم قريبًا مع مقاومي الضفة والقدس.

وأكد الهندي في تصريح صحفي: " لن نترك المستوطنين يعبثون بالقدس والمسجد الأقصى ، نعدّ العدّة تحت وفوق الأرض ولن نتخلى عن خيار المقاومة.

ووجه الهندي رسالة تحذير للاحتلال من العبث بأي شكل في خيرات البحر وثرواته وعلى رأسه الغاز.

أما في ملف الأسرى لفت الهندي الى أن حماس على موعد مع صفقة أحرار جديدة قريبًا .

وأضاف :"سيفكّ قيد أسرانا عاجلاً أو آجلاً، ونحن مع الأسرى المضربين وهم على موعد قريب مع الحرية.