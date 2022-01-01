المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير المصري

رام الله/سما/

تسلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماد السفير ايهاب سليمان، سفير جمهورية مصر العربية الجديد لدى دولة فلسطين.

ورحب الوزير المالكي بالسفير الجديد، مشيدا بعمق العلاقات الأخوية بين دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية، وتطرق الى مجالات التعاون الثنائي بين الطرفين في عديد المجالات، منها الاقتصادي والثقافي والتعليمي وبناء القدرات.

وأكد المالكي حرص القيادة الفلسطينية على التنسيق الدائم مع القيادة المصرية في كافة التحركات الدبلوماسية الفلسطينية في المحافل الاقليمية والدولية. وثمن الجهود التي تبذلها القاهرة للتغلب على العقبات أمام توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية، مشددا على أن موقف مصر وجهودها هي محل تقدير دائم، باعتبار القاهرة وقيادتها سندا رئيسيا للقضية الفلسطينية. مشيرا الى الجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر الشقيقة في ملف المصالحة الفلسطينية.

بدوره، أكد السفير المصري الجديد موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني، ودعم جمهورية مصر العربية للحقوق الوطنية الفلسطينية وحقها في تقرير المصير وانهاء الاحتلال وفقا للشرعية الدولية.

وفي نهاية اللقاء، تمنى الوزير المالكي، للسفير سليمان، النجاح في مهامه الجديدة لدى دولة فلسطين، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها على استعداد كامل للتعاون من أجل تسهيل مهامه الجديدة، بما يخدم تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وقد حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية والمغتربين للشؤون العربية السفير فايز أبو الرب، ورئيس المراسم السفير عبير الرمحي، وسكرتير ثالث من وحدة الاعلام ديانا النصر، وملحق دبلوماسي دانة جبارين من مكتب الوزير. ومن الجانب المصري المستشارة سارة طه.