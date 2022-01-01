وقفة دعم وإسناد للأسرى المضربين عن الطعام في بيت ساحور

بيت لحم/سما/

شاركت عشرات الطالبات، اليوم الثلاثاء، في وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، المضربين عن الطعام في مدرسة بنات بيت ساحور الثانوية.

وأكدت مديرة التربية والتعليم في بيت لحم نسرين عمرو، أهمية ترسيخ الوعي الوطني لدى الطلاب والطالبات فهم عماد المستقبل، وسيحملون هم الوطن مستقبلا.

وأضافت أن الأسرى في معركتهم هذه، يحتاجون إلى من يقف إلى جانبهم ويؤازرهم، فمعركتهم من أجل الكرامة والحرية.

بدوره، قال منسق لجنة الشبيبة الفتحاوية في إقليم فتح رامي الأزرق، إن الاحتلال رفع شعار "الكبار يموتون والصغار ينسون" لكنه لا يعرف أن الجيل الفلسطيني الصاعد متمسك بأرضه وثوابته الوطنية، وهذا ما جسدته اليوم طالبات بنات بيت ساحور اللواتي أكدن أن شعبنا باقٍ على العهد ما بقي الزعتر والزيتون.

من ناحيته، قال رئيس المكتبة الوطنية عيسى قراقع، إن الأسرى الإداريين لم يبقَ أمامهم سوى خوض معركة الأمعاء الخاوية لانتزاع حريتهم، ووقف الإجراءات التعسفية الاحتلالية بحقهم.