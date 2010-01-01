بتمويل ياباني: افتتاح مشروع توفير معدات طبية لمستشفى ناصر في خانيونس

خانيونس/سما/

افتتح اليوم الثلاثاء، رئيس قسم التنمية الاقتصادية، بممثلية اليابان لدى فلسطين، ماساهيرو ماتسوي، مشروع توفير معدات طبية لمستشفى ناصر في خان يونس بقطاع غزة، الممول من الحكومة اليابانية من خلال برنامج منح المساعدات للمشاريع الأهلية والأمن الإنساني (GGP).

وقال بيان صادر عن الممثلية اليابانية، إنه تم تقديم منحة قدرها 87،426 دولارا أميركيا إلى وزارة الصحة لتحسين الخدمة الطبية والوصول إلى قسم إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي في محافظة خان يونس، من خلال إدخال معدات طبية جديدة ومساعدة المرضى الذين لم يتمكنوا من الحصول على خدمات طبية كافية خاصة في إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي.

ومن المتوقع ان يستفيد من المشروع أكثر من 20000 حالة.

وفي كلمته، أكد السيد ماساهيرو، التزام اليابان الراسخ في تعزيز الأمن الإنساني الفلسطيني، وعلى تنفيذ المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها أن تؤدي إلى تمكين المجتمعات المحلية الفلسطينية.

ومنذ عام 1993، قدمت اليابان مساعداتها للفلسطينيين لتصل الى ما يزيد على 2.2 مليار دولار. ومنذ عام 2010، بدأت صياغة المشاريع الأهلية والأمن الإنساني بالتعاون مع السلطة الفلسطينية من خلال الأصدقاء والشُركاء في الحكومةِ الفِلسطينية والمؤسسات الأهلية والبلديات والقطاع الخاص.

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