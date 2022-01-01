غنيم يبحث مع رئيسة بعثة الوكالة الفرنسية تطورات العمل في عدد من المشاريع

رام الله/سما/

بحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم، مع رئيسة بعثة الوكالة الفرنسية، مديرة برنامج المياه والصرف الصحي مارجو شينال، تطورات العمل في مشاريع المياه والصرف الصحي الممولة من الوكالة، ومراحل العمل التي تم إنجازها، والاحتياجات التي تتطلب التدخل السريع لإنهاء الأعمال المناطة بهذه المشاريع وفق الإطار الزمني المحدد.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، فرص توفير دعم إضافي للمراحل الأخرى للمشاريع، مثل مشروع نقاط الربط الذي ساهمت الوكالة الفرنسية بدعمه.

وأوضح غنيم أن أي مشروع يتم تنفيذه، هو إنجاز يسجل للنهوض بقطاع المياه، وخطوة للمضي في الخطة التي وضعتها سلطة المياه لتطوير العمل فيه، إلى جانب خطتها للمضي وتطوير قطاع المياه المعالجة والتخطيط، لإقامة المزيد من محطات المعالجة للعمل على معالجة المياه والاستفادة منها، مبينا أن العمل يتم بالتوازي على مختلف الأصعدة في قطاع المياه لتكاملية العمل وديمومته.

واستعرض غنيم عددا من الجوانب الفنية المرتبطة بتنفيذ العمل في مشروعي الخليل وطوباس، والجوانب التي يتوجب العمل على إنهائها.

من جانبها، أكدت شينال التزام الحكومة الفرنسية بدعم وتمويل مشاريع قطاع المياه، واستعدادها للتعاون من خلال بحث الاحتياجات العاجلة والضرورية للانتهاء من المشاريع الحالية.