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الديمقراطية: الجزائر قدّمت حلولا جادة لإنهاء الانقسام

الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الديمقراطية: الجزائر قدّمت حلولا جادة لإنهاء الانقسام



غزة/سما/

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الثلاثاء، إن الجزائر قدّمت للفصائل المُشاركة في الحوار الشامل، حلولا جادة لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وأضاف محمد الحمامي، عضو وفد الجبهة الديمقراطية المُشارٍك في الحوار بالجزائر، في بيان وصل وكالة الأناضول: "الجزائر قدّمت مبادرة ورؤية واقعية، تضع حلولاً على طاولة الحوار الجاد".

ودعا الفصائل الفلسطينية المتواجدة في الجزائر إلى "بذل الجهود الكبيرة لإنجاح هذا الحوار".

وأردف: "على الجميع التحلي بالإرادة والجديّة لتسهيل نجاح هذه المبادرة الجزائرية".

وطالب الحمامي حركتي "فتح" و"حماس" باعتبارهما طرفي الانقسام، بـ"التحلّي بالمسؤولية وامتلاك الإرادة الحقيقية لوقف الانقسام العبثي المدمّر للقضية الفلسطينية".

والثلاثاء، ينطلق في الجزائر حوار فلسطيني شامل يستمر لمدة يومين، ويشارك فيه نحو 14 فصيلا، ضمن مساع جزائرية لإنهاء الانقسام.

ومنذ صيف 2007 تعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي، حيث تسيطر حركة "حماس" على قطاع غزة، في حين تُدار الضفة الغربية من جانب حكومة شكلتها حركة "فتح" بزعامة الرئيس محمود عباس.

#الجبهة الديمقراطية #الجزائر #انهاء الانقسام

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