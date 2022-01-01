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غانتس يرحب بإعلان عون قبول اتفاق ترسيم الحدود ويقول: "إسرائيل" تريد لبنان مزدهرا

الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يرحب بإعلان عون قبول اتفاق ترسيم الحدود ويقول: "إسرائيل" تريد لبنان مزدهرا



القدس المحتلة/سما/

رحب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، بإعلان الرئيس اللبناني ميشال عون قبول الاتفاق الخاص بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، معتبرا أن تل أبيب تريد "لبنان مستقرا ومزدهرا".


جاء ذلك في تغريدات نشرها غانتس على حسابه في موقع "تويتر"، عقب إعلان عون أن الصيغة النهائية للاتفاق على الحدود البحرية مع إسرائيل "مرضية".


وقال غانتس: "أجريت هذا الصباح تقييما للوضع في القيادة الشمالية مع رئيس الأركان وقائد القيادة".


وأضاف: "يعمل الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن في كل وقت وفي جميع المجالات لحماية مواطني إسرائيل وثرواتنا - وتمكين روتين آمن".


وتابع غانتس: "أرحب بإعلان رئيس لبنان قبول الاتفاق"، مضيفا أن "إسرائيل معنية بلبنان كجار مستقر ومزدهر، والاتفاق الذي نتجه نحوه لائق وجيد للطرفين".


وقال: "تابعت المؤسسة العسكرية في الأشهر الأخيرة عن كثب مفاوضات الحدود البحرية في الشمال من الناحية الأمنية".

ومضى غانتس بقوله: "كنا مصممين على أن يضمن الاتفاق المصالح الأمنية لدولة إسرائيل. لم ولن نتنازل عن ملليمتر واحد من الأمن".


وأكد أن الاتفاق "يمضي قدما" رغم "وليس بسبب" تهديدات "حزب الله"، الذي "حاول تخريب العملية"، على حد قوله.


وأضاف: "سنستمر في تلبية الاحتياجات الأمنية في كل سيناريو وتوفير الأمن لمواطني إسرائيل".


وأردف بقوله: "سنضمن أن الاتفاق يحافظ أيضا على الحقوق الاقتصادية لإسرائيل وسنعرض الاتفاق على الجمهور بطريقة شفافة وواضحة ووفقا للقانون".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، التوصل إلى "اتفاق تاريخي" مع لبنان، وقال إنه سيقوي إسرائيل ويضخ المليارات في اقتصادها.


وأضاف: "غدا سأعقد اجتماعا للمجلس الوزاري السياسي- الأمني المصغر (الكابينت) يليه اجتماع للحكومة".


واعتبر لابيد أن "مسودة الاتفاق تتوافق تماما مع المبادئ التي قدمتها إسرائيل في المجالين الأمني ​​والاقتصادي".

#بيني غانتس #اسرائيل #اتفاق ترسيم الحدود البحرية

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