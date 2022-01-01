اعتقال شاب من شعفاط بزعم تنفيذه عملية طعن في شوهام

القدس المحتلة/سما/

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي شابا (20 عاما) من شعفاط في القدس المحتلة بزعم تنفيذه عملية طعن داخل سوبرماركت في بلدة شوهام وسط البلاد.

وقالت الشرطة ،إن الشاب فرّ من المكان بعد الطعن، وتم العثور عليه واعتقاله بعد عمليات تحقيق مكثفة.

وبحسب المعلومات أصيب رجل (60 عاما) اليوم، الثلاثاء، بجروح خطيرة من جراء طعنه داخل سوبرماركت في بلدة شوهام.

وأضافت الشرطة أنه "في نهاية التحقيق مع الشاب في مركز الشرطة في روش هعاين، ووفقا للأدلة واحتياجات التحقيق، ستدرس الشرطة إحضاره لاحقا إلى المحكمة وطلب تمديد اعتقاله".

واتجاه التحقيق الظاهر حاليا هو أن خلفية الطعن جنائية، وذلك بعد تقرير أولي عن أن شجارا وعراكا في سوبرماركت سبق الطعن، لكن الشرطة قالت إنها لا تنفي إمكانية شبهات أخرى، وبضمنها أن الطعن تم على خلفية قومية.

وجرى نقل الجريح إلى مستشفى "شيبا" في رمات غان، وفيما هو غائب عن الوعي ويخضع لتنفس اصطناعي.