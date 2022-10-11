"عرين الأسود" تعلن استهداف جنود الاحتلال قرب نابلس

نابلس/سما/

أعلنت مجموعات عرين الأسود القتالية في الضفة الغربية، تنفيذها عملية إطلاق نار في منطقة دير شرف بمخيم نابلس، تجاه مجموعة من جنود الاحتلال.

وزعمت القناة 14 العبرية، عدم وقوع أي إصابات في صفوف الجيش.

وتوعّدت "عرين الأسود"، في بيان لها، جنود الاحتلال ومستوطنيه، قائلًة: "نقول للعدو القول ما سترى لا ما تسمع ونقول لأوغاد المستوطنين مرة أخرى سنرى من سيحاصر من".

وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال استنفرت عند دورا دير شرف غرب نابلس، وأطلقت قنابل الغاز والرصاص في المكان.

وكانت مجموعات "عرين الأسود"، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، عن بدء "سلسلة أيام الغضب لأجل القدس"؛ دفاعًا عن المسجد الأقصى المبارك، في ظل تصاعد اقتحامات المستوطنين وجيش الاحتلال للمسجد.

وقالت المجموعات، في بيان صحفي ": "بسم الله نبدأ وبسم القدس نعلن بإذن الله وبعد التوكل على الله بدء سلسلة أيام الغضب لأجل القدس".

وأضافت "إننا نتابع منذ أيام ما يحدث في القدس حتى بلغ الأمر منتهاه باقتحام الأقصى صباح هذا اليوم، وحتى ساعة كتابة البيان بأكثر من 750 مستوطنًا".

وأكدت أن "حالة التخدير والتهويد؛ لن تنال منا، وآن الأوان لوضع حد فاصل وقاطع لهذه المعركة التي تشن علينا، وعلى رجالنا ونسائنا وأطفالنا في كل مكان، وعلى أقصانا ومسرانا".

ودعت المجموعات "أهلنا بالداخل المحتل للانضمام لها والاشتباك مع العدو في كل مكان"، كما دعت "الفصائل ورجالها المقاومين لتنفيذ عمليات نوعية في كل مكان وكل اتجاه".

وتابعت "ندعو حركة فتح أبناء الياسر، وحركة حماس أبناء الياسين، وفصائل الشرف، والجهاد الإسلامي أبناء الشقاقي، والجبهة الشعبية أبناء أبو علي مصطفى في الضفة الغربية لتغطية أيام الغضب لقناعتنا التامة أنه لا ضفة بغير الفتح، فتح أبو إياد وأبو جهاد وأبو عمار، فتح الكرمي والعبيات ونايف أبو شرخ".

كما دعت "جماهير شعبنا للوقوف أمام مسؤولياتهم؛ فلا كرامة لنا بوطن يُدنس وما الرزق إلا على رب العباد".

وطالبت "عرين الأسود" المواطنين في القرى المحيطة بالمدن بإغلاق الطرق الرئيسية إغلاقًا تامًا وقطعها على الجيش والمستوطنين.