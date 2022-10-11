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الرجوب يبحث سبل تعزيز التعاون مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان

الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يبحث سبل تعزيز التعاون مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان



رام الله/سما/

بحث رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الفريق جبريل الرجوب، اليوم الثلاثاء، في مقر المجلس الأعلى بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين دومينيك ألين، آليات تعزيز التعاون بين المجلس والصندوق.

وأكد الرجوب خلال اللقاء الذي حضره أمين عام المجلس الأعلى، الوزير عصام القدومي، عمق العلاقة الاستراتيجية التي تربط المجلس الأعلى للشباب والرياضة والأمم المتحدة، مؤكدا على أهمية الخطط التي يتم تنفيذها بالشراكة ما بين المجلس الأعلى والصندوق، وأبرزها المنصة الإلكترونية للتطوع التابعة للمجلس.

من جانبه أكد ألين، على أهمية الشراكة ما بين الصندوق والمجلس الأعلى، مشيرا إلى حرص الصندوق على استمرار التعاون ما بين الطرفين. 

وجرى خلال اللقاء بحث الخطط والمشاريع المستقبلية التي سيتم تنفيذها بالشراكة ما بين المجلس الأعلى وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

#جبريل الرجوب

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