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سعد: الكونفدرالية العمالية الفرنسية ستعمل على جمع مليون توقيع لدعم الاعتراف بدولة فلسطين

الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
سعد: الكونفدرالية العمالية الفرنسية ستعمل على جمع مليون توقيع لدعم الاعتراف بدولة فلسطين



نابلس/سما/

 أكد أمين عام الكونفدرالية العمالية العامة الفرنسية، فيليب مارتينيز، دعمه لإقامة دولة فلسطينية مستقلة والاعتراف بها في الأمم المتحدة، وأن التضامن من قبل الاتحاد مع الشعب الفلسطيني مستمر.

واستنكر مارتينيز خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمدينة نابلس، ما يتعرض له العمال الفلسطينيون من انتهاكات اسرائيلية على الحواجز والمعابر خلال توجههم لعمل داخل أراضي عام 48.

وقال: "إن ما شاهدناه صباح اليوم خلال زيارتنا لمعبر قلقيلة، لا يمكن وصفه من طريقة تعامل الاحتلال بوحشية واذلال بحق العمال الفلسطينيين، الذي اضطرتهم الظروف للتوجه للعمل داخل هذه الأراضي".

واضاف مارتينيز "هذه الزيارة لفلسطين مستمرة وسنطلع على العديد من الاحداث بمختلف المناطق، رغم مضايقات الاحتلال، وسنعمل على توجيه الشعب الفرنسي لمقاطعة عدد من الشركات الاسرائيلية التي تعمل داخل الاراضي الفلسطينية المسلوبة".

بدوره، قال أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، ورئيس الاتحاد العربي للنقابات شاهر سعد، إن قوات الاحتلال منعت الوفد النقابي العمالي الفرنسي من الدخول الى قطاع غزة للاطلاع على معاناة العمال، وان هذه الزيارة جاءت ضمن سلسلة زيارات مستمرة للاطلاع عن كثب على واقع العمال بفلسطين".

واضاف ان الوفد اطلع على معاناة العمال وشاهد بعينه مضايقات الاحتلال والانتهاكات على المعابر والحواجز، وعقد لقاءات عدة".

وأكد ان اتحاد الكونفدرالية العمالية العامة الفرنسية، له تجربة طويلة في النضال الدولي في إطار الحركة العمالية، موضحا ن الاتحاد سيعمل على جمع مليون توقيع لدعم الاعتراف بدولة فلسطين.

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