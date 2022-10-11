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وزير الأوقاف يستنكر استباحة المسجد الأقصى

الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الأوقاف يستنكر استباحة المسجد الأقصى



رام الله/سما/

 استنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، استباحة مئات المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات في ثاني أيام "عيد العرش" اليهودي وأداء طقوس تلمودية.

واعتبر البكري، أن تصاعد اعتداءات الاحتلال الإرهابية ومستوطنيه في الآونة الأخيرة في القدس يهدف للوصول الى التقسيم الزماني والمكاني وإلى إفراغ المدينة المقدسة بشكل تدريجي وممنهج.

وقال البكري: "إن حكومة الاحتلال تعمل دعاية انتخابية على حساب مقدساتنا ودماء أبناء شعبنا، الأمر الذي يوجب على العرب والمسلمين شعوبًا وحكومات أن يضعوا قضية القدس والمسجد الأقصى على رأس سلّم أولوياتهم، لحمايته من هذه الأخطار ". 

كما شدد البكري على "تمسك الفلسطينيين بأرضهم كونها تحتوي أقدس المقدسات وستبقى هويتها عربية وإسلامية تحت أي ظرف من الظروف، فهي مفتاح السلام وبوابة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع."

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#وزير الاوقاف

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