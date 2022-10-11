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فتوح يدين اقتحامات الجماعات اليهودية المتطرفة للمسجد الأقصى

الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح يدين اقتحامات الجماعات اليهودية المتطرفة للمسجد الأقصى



رام الله/سما/

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الاقتحامات المستمرة للجماعات اليهودية المتطرفة للمسجد الأقصى المبارك واقامة الشعائر الدينية التلمودية بالتزامن مع اعيادهم الدينية.

وقال في تصريح له اليوم الثلاثاء: إن هذه الاقتحامات جزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على القدس وهويتها وواقعها الحضاري التاريخي وعلى الوجود الفلسطيني فيها، والتي تهدف لتغيير الوضع التاريخي والقانوني والديني، وخلق واقع جديد بفرض التقسيم المكاني والزمانين، وذلك لخدمة روايات الاحتلال واكاذيبه.

وحمّل فتوح الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الاقتحامات وما تتعرض له القدس من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية. وأدان صمت المجتمع الدولي على ممارسات وعربدة الجماعات اليهودية المتطرفة بإشراف ورعاية وحماية حكومة اسرائيل العنصرية.

#روحي فتوح

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