الشيخ: الحوار الوطني في الجزائر فرصة لرص الصفوف وحماية جبهتنا الداخلية

رام الله/سما/

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ: "إن الحوار الوطني الفلسطيني في الجزائر يشكل فرصة جدية ومتاحه لرص الصف الوطني، وحماية جبهتنا الداخلية ووحدة الكلمة والفعل تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

ودعا الشيخ في تصريح له اليوم الثلاثاء، الجميع للانتصار لفلسطين التي "تنزف دما دفاعا عن حقنا وهويتنا واهدافنا المشروعة".

ومن المقرر أن تبدأ جلسات الحوار بين فصائل العمل الوطني الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، وتستمر ليومين، وتأتي قبيل انعقاد القمة العربية مطلع نوفمبر/تشرين الثاني في الجزائر.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول 2021 اعتزام بلاده استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية، ولاحقا استقبلت الجزائر وفودا تمثل الفصائل واستمعت منها إلى رؤيتها حول إنهاء الانقسام.