فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الثلاثاء.
"يديعوت احرونوت":
-مصادر أمنية: يجب نقل حراسة الحواجز في غلاف القدس لشركات مدنية، لان المهمة صعبة على الجنود والمجندات ابناء الثامنة عشرة
-وضع رجل الأمن الذي اصيب بعملية شعفاط غير مستقر
-على وشك التوصل الى اتفاق مع لبنان، وتفاؤل اميركي من امكانية التوقيع على الاتفاق قريبا
-نتنياهو: خضوع لحزب الله الذي سيتسلح من عائدات الغاز لمحاربة اسرائيل
-العليا الاسرائيلية تلزم نتنياهو بإعادة الاموال التي حصل عليها من ابن عمه وقيمتها 270 ألف دولار
-لبيد يندد بالقصف الروسي لكييف
"معاريف":
-المطاردة والتوتر الأمني: مواصلة البحث عن منفذ عملية حاجز شعفاط
-يقتربون من التوقيع على الاتفاق مع لبنان
-التماس الى العليا لمنع الحكومة الانتقالية من التوقيع على الاتفاق مع لبنان
-صبي هدد باغتيال نتنياهو وبعد التحقيق معه أطلق سراحه بكفالة والده
-انتقام الجسر: روسيا تقصف العاصمة كييف ردا على تفجير الجسر
"هآرتس":
-التوصل الى اتفاق في المفاوضات مع لبنان والتوقيع قريبا
التحقيق مع عملية حاجز شعفاط: فشل ذريع للقوة العسكرية
بوتين سيواصل الحرب على اوكرانيا
-لبيد يندد بالعملية في كييف
-قضاة المحكمة العليا يقرون بالإجماع السماح للتجمع بخوض الانتخابات
-إلزام نتنياهو بإعادة 270 ألف دولار حصل عليها من ابن عمه بشكل غير قانوني