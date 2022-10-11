القدس المحتلة/سما/

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

"يديعوت احرونوت":

-مصادر أمنية: يجب نقل حراسة الحواجز في غلاف القدس لشركات مدنية، لان المهمة صعبة على الجنود والمجندات ابناء الثامنة عشرة

-وضع رجل الأمن الذي اصيب بعملية شعفاط غير مستقر

-على وشك التوصل الى اتفاق مع لبنان، وتفاؤل اميركي من امكانية التوقيع على الاتفاق قريبا

-نتنياهو: خضوع لحزب الله الذي سيتسلح من عائدات الغاز لمحاربة اسرائيل

-العليا الاسرائيلية تلزم نتنياهو بإعادة الاموال التي حصل عليها من ابن عمه وقيمتها 270 ألف دولار

-لبيد يندد بالقصف الروسي لكييف

"معاريف":

-المطاردة والتوتر الأمني: مواصلة البحث عن منفذ عملية حاجز شعفاط

-يقتربون من التوقيع على الاتفاق مع لبنان

-التماس الى العليا لمنع الحكومة الانتقالية من التوقيع على الاتفاق مع لبنان

-صبي هدد باغتيال نتنياهو وبعد التحقيق معه أطلق سراحه بكفالة والده

-انتقام الجسر: روسيا تقصف العاصمة كييف ردا على تفجير الجسر

"هآرتس":

-التوصل الى اتفاق في المفاوضات مع لبنان والتوقيع قريبا

التحقيق مع عملية حاجز شعفاط: فشل ذريع للقوة العسكرية

بوتين سيواصل الحرب على اوكرانيا

-لبيد يندد بالعملية في كييف

-قضاة المحكمة العليا يقرون بالإجماع السماح للتجمع بخوض الانتخابات

-إلزام نتنياهو بإعادة 270 ألف دولار حصل عليها من ابن عمه بشكل غير قانوني