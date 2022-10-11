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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 03:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



القدس المحتلة/سما/

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

"يديعوت احرونوت": 

-مصادر أمنية: يجب نقل حراسة الحواجز في غلاف القدس لشركات مدنية، لان المهمة صعبة على الجنود والمجندات ابناء الثامنة عشرة 

-وضع رجل الأمن الذي اصيب بعملية شعفاط غير مستقر 

-على وشك التوصل الى اتفاق مع لبنان، وتفاؤل اميركي من امكانية التوقيع على الاتفاق قريبا 

-نتنياهو: خضوع لحزب الله الذي سيتسلح من عائدات الغاز لمحاربة اسرائيل 

 -العليا الاسرائيلية تلزم نتنياهو بإعادة الاموال التي حصل عليها من ابن عمه وقيمتها 270 ألف دولار 

-لبيد يندد بالقصف الروسي لكييف 

"معاريف": 

-المطاردة والتوتر الأمني: مواصلة البحث عن منفذ عملية حاجز شعفاط 

-يقتربون من التوقيع على الاتفاق مع لبنان 

-التماس الى العليا لمنع الحكومة الانتقالية من التوقيع على الاتفاق مع لبنان 

-صبي هدد باغتيال نتنياهو وبعد التحقيق معه أطلق سراحه بكفالة والده 

-انتقام الجسر: روسيا تقصف العاصمة كييف ردا على تفجير الجسر 

"هآرتس":

-التوصل الى اتفاق في المفاوضات مع لبنان والتوقيع قريبا 

التحقيق مع عملية حاجز شعفاط: فشل ذريع للقوة العسكرية

بوتين سيواصل الحرب على اوكرانيا 

-لبيد يندد بالعملية في كييف 

-قضاة المحكمة العليا يقرون بالإجماع السماح للتجمع بخوض الانتخابات 

-إلزام نتنياهو بإعادة 270 ألف دولار حصل عليها من ابن عمه بشكل غير قانوني 

#الصحف الاسرائيلية

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