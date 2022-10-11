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"الأزهر" يدين حرق مستوطنين ارهابيين نسخا من المصحف الشريف في الخليل

الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 03:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأزهر" يدين حرق مستوطنين ارهابيين نسخا من المصحف الشريف في الخليل



القاهرة/سما/

أدان الأزهر الشريف، قيام مستوطنين ارهابيين تمزيق نسخ من المصحف الشريف وحرقها، في مدينة الخليل.

وأكد الأزهر في بيان له اليوم الثلاثاء، أن المصحف الشريف سيظل في عليائه كتابا هاديا للإنسانية، وموجها لها لقيم الخير والحق والجمال، لا تنال من قدسيته أحقاد الصغار، ولا تصرفات باعثي التعصب والحقد والكراهية والنفوس المريضة من أصحاب السجلات السوداء في القتل والإرهاب، وممن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء من الفلسطينيين.

وشدد على أن هذه الجرائم الصهيونية التي تغذي مشاعر العنف والكراهية، وتضرب بالمواثيق الدولية عرض الحائط، تؤكد من جديد ضرورة وحدة العرب والمسلمين، ووقوفهم قوة صلبة في مواجهة العابثين بحرماتهم ومقدساتهم، وإنهم لقادرون على رد الصاع صاعين لو أرادوا.

#الأزهر

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