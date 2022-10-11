رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، استشهاد الطفل محمود سمودي (12 عاما) متأثرًا بجروح أصيب بها في الثامن والعشرين من أيلول الماضي برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها.

كما عنونت الصحف، عن مواصلة قوات الاحتلال إغلاق وحصار مخيم شعفاط وبلدة عناتا، إضافة لحرق مستوطنين نسخًا من القرآن الكريم في الخليل.

وفي يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

_ شهيد من اليامون والاحتلال يواصل محاصرة عناتا ومخيم شعفاط والتنكيل بالمواطنين

_ مستوطنون يحرقون نسخًا من القرآن الكريم في الخليل

_ "منظمات الهيكل" المزعوم تدعو لقراءة جماعية لـ "التوراة" في الأقصى اليوم

_ بريطانيا تدعو اسرائيل لإجراء تحقيق سريع وشامل في ظروف استشهاد الطفل سمودي

_ 50 أسيرًا يواصلون إضرابهم عن الطعام

_ مجلس الوزراء يعتمد آلية جديدة لتخطيط الموارد البشرية الحكومية

_ المجموعة العربية لدى "اليونسكو": فلسطين قضية عربية مركزية

_ كنائس القدس تدعو لندن الى عدم نقل سفارتها الى العاصمة المحتلة

_ اللد: وقفة احتجاجية مطالبة بمحاكمة المستوطن قاتل الشهيد موسى حسونة

الأيام:

_ استشهاد طفل من اليامون متأثرًا بإصابته خلال اقتحام جنين ومخيمها

_ مواجهات عنيفة في عناتا ومخيم شعفاط مع استمرار الاحتلال في الحصار والقمع

_ تقديرات الاحتلال: منفذ عملية شعفاط يختبئ في المخيم ويخطط للوصول إلى الضفة

_ الاحتلال يقتحم دير نظام ويعتقل أربعة مواطنين

_ الاحتلال يحشد قواته في محيط مخيم شعفاط وضاحية السلام لاقتحامهما

_ الاحتلال يحول مخيم شعفاط وعناتا لساحات تنكيل بالأهالي

_ مستوطنون يمزقون ويحرقون نسخًا من القرآن الكريم قرب الحرم الإبراهيمي

_ عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" وينظمون مسيرات استفزازية بالبلدة القديمة

_ سلفيت: إصابة مواطنين خلال اعتداء مستوطنين على عائلة أثناء قطف الزيتون

_ كنائس القدس: نقل السفارة البريطانية يقوض أي مفاوضات لتحقيق السلام

_ مجلس الوزراء يعتمد خطة بناء محطات لمعالجة المياه

القدس:

_ استشهاد طفل من اليامون والاحتلال يواصل حصار مخيم شعفاط وعناتا

_ مستوطنون يمزقون ويحرقون القرآن في الخليل

_ حوارات المصالحة تنطلق في الجزائر اليوم

_ مستشفى إسرائيلي: حالة أحد مصابي عملية شعفاط "صعبة جدا"

_ الحكومة تعتمد خطة بناء محطات معالجة المياه بقيمة 110 ملايين دولار

_ مسيرة استفزازية للمستوطنين بالبلدة القديمة