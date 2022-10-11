1549مستوطنا يقتحمون الأقصى

القدس المحتلة/سما/

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية بأن أكثر 1549 مستوطن اقتحموا اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية وسط دعوات لتكثيف الاقتحامات خلال الساعات والأيام المقبلة في ثاني أيام ما يسمى "عيد العرش".

وأدى مئات المستوطنين طقوسًا تلمودية عند حائط البراق غرب المسجد الأقصى وعند باب القطانين، ورقصات جنونية عند باب الأسباط، حاملين "القرابين النباتية"، كما أدى مستوطن ما يسمى "السجود الملحمي" على عتبة باب السلسلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال استبقت اقتحامات المستوطنين باقتحام الأقصى بأعداد كبيرة، لتأمين اقتحامات المستوطنين، حيث قامت بإبعاد الفلسطينيين عن مسار الاقتحامات ومنعتهم من التنقل في ساحات الحرم، وسيرت طائرة في سماء المسجد الأقصى، واقتحمت المصلى القبلي وأخرجت بالقوة عددا من المعتكفين فيه، واعتقلت الشابين نظام وإياد أبو رموز بعد الاعـتداء عليهما أمام باب السلسلة. وعرقلت عمل الطواقم الصحفية والمصورين ومنعتهم من تغطية الاقتحامات.

واحتشد العشرات من الفلسطينيين داخل الأقصى، حيث صدحوا بالتكبيرات، في وجه اقتحامات المستوطنين.

وعززت شرطة الاحتلال من انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الوافدين إلى المسجد.

وكان المئات من القدس وأراضي الـ 48 وصلوا أبواب المسجد الأقصى عند صلاة الفجر، منعتهم شرطة الاحتلال من الدخول وأخرجتهم بالقوة من أبواب البلدة القديمة، كما منعت شرطة الاحتلال أيضا، من هم دون سن الأربعين من دخول المسجد الأقصى.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة داخل القدس القديمة منذ ساعات الفجر الأولى تمهيدا لتأمين اقتحامات المستوطنين، واعتدت على المواطنين الذين حاولوا الوصول للأقصى، ومنعت من الشبان من دخول المسجد لصلاة الفجر.

وكان مئات المستوطنين نفذوا حفلات صاخبة ورقصات بالقرب من باب الجديد الليلة الماضية.

وتأتي هذه الاقتحامات الواسعة للمسجد الأقصى في ثاني أيام ما يسمى عيد العرش، استجابة لدعوات صادرة من جمعيات الهيكل المزعوم، لتكثيف الاقتحامات، وقراءة جماعية للتوراة في ساحات المسجد الأقصى المبارك، خلال الاقتحام الأكبر اليوم.

وأعدت "منظمات الهيكل" تطبيقا خاصا على الهاتف للدعوة لهذا الاقتحام وتسجيل المشاركين، وصفحات خاصة به على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وهي تدعو وتحشد منذ 19 يوما المستوطنين للمشاركة في اقتحام الأقصى.

وردًّا على دعوات منظمات الهيكل المزعوم، تواصلت الدعوات الفلسطينية على مدار الأيام الفائتة للحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك، للتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال.

وأكدت الدعوات على أهالي القدس والضفة والداخل المحتل لضرورة الرباط وشد الرحال إلى الأقصى للدفاع عنه وصد عدوان المستوطنين.

يتبع...