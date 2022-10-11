أفضل شركات التطوير العقاري في مصر

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يشتمل السوق العقاري بمصر على الكثير من شركات التطوير العقاري والتي منها من تتمتع بالخبرة والمصداقية والتنفيذ للمشاريع بجودة عالية، ولديها سابقة أعمال حققت نجاحات مبهرة، والتي دائماً ما يبحث عنها المستثمرين للحفاظ على أموالهم والحصول على استثمار آمن وأرباح طائلة، لذلك فسوف نوفر لكم من خلال السطور القادمة قائمة بأفضل شركات التطوير العقاري في مصر.

أبرز شركات التطوير العقاري بالسوق المصري

يحظى الاستثمار في مصر في الفترة الأخيرة بالعديد من المميزات التي تشجع المستثمرين بكافة أنحاء العالم بالاستثمار على الأراضي المصرية، كذلك فقد اكتظ السوق العقاري المصري بأسماء العديد من شركات التطوير العقاري، وحرصاً منا في موقع لاكوستا العقارية على توفير استثمار عقاري آمن سوف نوضح أبرز تلك الأسماء وأكثرها شهرة.

شركة بيراميدز للتطوير العقاري.

شركة تاج مصر للتطوير العقاري.

شركة بالم هيلز للتطوير العقاري.

شركة بيراميدز للتطوير العقاري

تعتبر شركة بيراميدز من أبرز شركات التطوير العقاري والتي قامت بتطوير الكثير من المشاريع العقارية من مشروعات سكنية وتجارية وادارية وغيرها داخل مصر وخارجها.

ومن أبرز مشاريعها في فرنسا تطوير وتشطيب متحف اللوفر وذلك عام 2000 على يد المهندس هشام الخولي، بعدها اتجهت الشركة للاستثمار في مصر وقامت بتنفيذ الكثير من المشاريع بالأخص في العاصمة الادارية والتي أبرزها التالي:

بيراميدز بيزنس تاور العاصمة الادارية

مول جراند سكوير العاصمة الادارية

بيراميدز مول العاصمة الادارية

ميجا مول بيراميدز العاصمة الادارية

شركة تاج مصر للتطوير العقاري

أحد أهم شركات التطوير العقاري في مصر والتي تمكنت من تطوير عدد لا حصر له من المشروعات الاستثمارية بجودة عالية ودقة متناهية مما جعلها تحقق نجاحات ساحقة بالسوق العقاري المصري.

تأسست شركة تاج مصر للتطوير العقاري عام 2006 على يد مصطفى خليل والذي يعتبر من كوادر السوق العقاري بمصر كما أنه يرأس مجلس إدارة الشركة، ويتمتع بخبرة واسعة مما جعل الشركة تحظى استحسان العملاء والمستثمرين.

ومن أبرز الأعمال السابقة لشركة تاج مصر التالي:

كمبوند ذا ادرس الشيخ زايد

كمبوند دي جويا العاصمة الادارية

ستريب مول دي جويا العاصمة الادارية

المركز الرئيسي لبنك بلوم مصر القاهرة الجديدة

15 برج سكني في الحي الثالث العاصمة الادارية

23 عمارة في الحي الأول بالعاصمة الادارية

المدرسة الأمريكية في الشيخ زايد

شركة بالم هيلز للتطوير العقاري

وهي من أشهر شركات التطوير العقاري والتي تأسست عام 2005 وقامت بالعديد من المشروعات الضخمة التي حققت نجاح وشهرة وبصمة في السوق المصري للعقارات.

حيث تمتلك الشركة العديد من الأراضي بحجم استثماري ضخم بلغ 40.6 مليون متر مربع، وقامت الشركة بتنفيذ مشاريع سكنية وتجارية وادارية متنوعة داخل العاصمة الادارية والقاهرة الجديدة والتجمع الخامس والاسكندرية وغيرها.

أبرز مشروعات شركة بالم هيلز للتطوير العقاري

كمبوند بالم هيلز التجمع الخامس

كمبوند بالم فالي 6 اكتوبر

بالم هيلز القطامية القاهرة الجديدة

كمبوند بالم باركس 6 اكتوبر

مول جولف سنترال 6 اكتوبر

بالم هيلز العلمين الجديدة

كمبوند بالم هيلز الاسكندرية

كمبوند فيلدج جاردنز القطامية.