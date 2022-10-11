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فيديو: غناء وطبل ورقص في أحد مساجد القاهرة احتفاء بمولد النبوي يثير غضبا عارما

الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: غناء وطبل ورقص في أحد مساجد القاهرة احتفاء بمولد النبوي يثير غضبا عارما



القاهرة / وكالات /

قررت وزارة الأوقاف المصرية إحالة إمام مسجد السلطان أبو العلا ومفتش المنطقة وجميع العاملين بالمسجد للجنة الانضباط والقيم بديوان عام الوزارة امس الاثنين لتقصيرهم في واجبهم الوظيفي.

وجاء في قرار الوزارة: بناء على مذكرة مديرية أوقاف القاهرة والمرفوعة من رئيس القطاع الديني اعتمد د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إحالة كل من:
الشيخ عمرو سيد النجار علي إمام مسجد السلطان أبو العلا.
محمد أمين حامد عامل بمسجد السلطان أبو العلا.
مسعد فوزي محمد عامل بمسجد السلطان أبو العلا.
سعد جاد عبد النبي عامل بمسجد السلطان أبو العلا.
ماهر محمود إمام عامل بمسجد السلطان أبو العلا.
أيمن إبراهيم محمد عبد الرحمن مفتش بإدارة أوقاف بولاق والزمالك.
للجنة الانضباط والقيم صباح الاثنين الموافق ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٢م، بديوان عام وزارة الأوقاف، وذلك لتقصيرهم في واجبهم الوظيفي.

كان نشطاء مواقع التواصل قد تداولوا فيديو للاحتفال بمولد الرسول داخل المسجد المذكور بالغناء والطبل والموسيقى.

عبد الحميد الزرقا علق على ما حدث بقوله: “حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن حرّفوا الدين وجعلوا المحراب رمز الخشوع والوقار مكانا للرقص والطبل والزمَّار”.
وأردف الزرقا: المساجد تشتكي ما يفعل بها.

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