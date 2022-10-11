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حرب التغريدات بين نجمتي “الهيبة” مستمر.. سيرين عبد النور ترد

الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
حرب التغريدات بين نجمتي “الهيبة” مستمر.. سيرين عبد النور ترد



وكالات

بيروت- متابعات: يبدو أن مسلسل التصريحات النارية المتبادلة بين نجمتي لبنان سيرين عبدالنور وندين نسيب نجيم، لن ينتهي قريباً.

فبعد الجدل الذي أثاره سؤال الإعلامي اللبناني نيشان في منتدى الإعلام العربي حول إمكانية جمع الممثلتين بعمل مشترك، لم تهدأ الحرب، بل عادت واستعرت مجدداً، إذ ردت سيرين عبد النور في تغريدة جديدة على كلام نجيم، مشددة على أنها اتخذت قرارا بالإجابة عن أسئلة الناس بشكل واضح وصريح، ودون أي قيود، في إشارة منها إلى كلامها في المنتدى.
كما أكدت أن تجاهلها الرد في بعض الأحيان لا علاقة له بالجرأة أبداً، بل تجنباً لحدوث أي بلبلة.
أتى كلام نجمة “الهيبة” الجزء الثالث، بعد أخذ ورد استمر على مدى الأيام الماضية، إثر إجابتها عن سؤال حول عمل يجمعها مع مواطنتها، بأن الأمر كان مطروحا إلا أن نجيم رفضت ذلك.
ولم ترق تلك الإجابة لنجمة “الهيبة” الجزء الأول، التي نشرت تغريدة هي الأخرى عبر تويتر، نفت فيها كلام عبد النور.
صراع تغريدات
وبينما أجابت سيرين عن السؤال: “الموضوع انطرح بالزمانات… وأنا وافقت، نادين ما وافقت”، ردت نجيم: “حلو الإنسان لما يحكي يزين كلامه كرمال قيمته أولاً وأهم شي المصداقية بالكلام. في مثل بيقول خالف تُعرف وفي ناس بتهاجم لتُعرف. الفن لذّة وكيمياء واحترام ومحبة إذا ما انوجدوا صعبة يجتمعوا”.
وشددت على أن الفكرة لم تعرض أصلا.
يشار إلى أن تلك التوترات أدخلت أيضاً جمهور النجمتين في صراع تغريدات عبر تويتر، دون أن يحسم أمر الإجابة عن إمكانية التعاون بعمل مشترك واحد للنجمتين.

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