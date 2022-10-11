حزب الله أعطى الضوء الاخضر.. اسرائيل ولبنان يعلنان موافقتها على اتفاق ترسيم الحدود البحرية

القدس المحتلة / سما /

أعلن كل من الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، اليوم الثلاثاء، عن موافقتهما على مقترح اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، الذي قدمه الوسيط الأميركي، آموس هوكستين.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن "إسرائيل ولبنان توصلتا إلى اتفاق تاريخي حول الحدود البحرية".

وأضاف البيان أن لبيد سيعقد اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، غدا الأربعاء، وسيليه اجتماع خاص للحكومة.

وتابع البيان أن "مسودة الاتفاق تستوفي بشكل كامل المبادئ التي قدمتها إسرائيل، سواء في المجال الأمني أو في المجال الاقتصادي".

وقال لبيد من خلال البيان إن "هذا إنجاز تاريخي سيعزز أمن إسرائيل، ويدخل المليارات للاقتصاد الإسرائيلي ويضمن استقرارا عند الحدود الشمالية".

وأشار البيان إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستصوت على الاتفاق، غدا، وبعد ذلك سيُنقل إلى الكنيست "ويدخل حيز التنفيذ بعد أسبوعين".

ويتوقع ألا يستخدم رئيس الحكومة البديل، نفتالي بينيت، حقه باستخدام فيتو حول طرح الاتفاق للتصويت. وسيقرر بينيت شكل تصويته لاحقا بعد أن يطلع على الاتفاق النهائي ويستمع إلى ملاحظات جهاز الأمن.

في موازاة ذلك، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن "الصيغة النهائية لعرض ترسيم الحدود البحرية مرضية وتلبي مطالب لبنان وتحافظ على حقوقه"، وأن "صيغة العرض الأميركي النهائية بشأن ترسيم الحدود حافظت على حقوقنا في ثروتنا".

وأضافت الرئاسة في بيان أنه "نأمل أن يتم الإعلان عن اتفاق ترسيم الحدود البحرية في أقرب وقت ممكن".

وقال عون إنه سنجري المشاورات اللازمة في هذه المسألة الوطنية تمهيدا للإعلان عن موقف وطني موحد".