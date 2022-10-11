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حالته لا تزال خطيرة .. الكشف عن هوية المصاب الثاني في عملية شعفاط ..

الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالته لا تزال خطيرة .. الكشف عن هوية المصاب الثاني في عملية شعفاط ..



القدس المحتلة / سما /

كشف مستشفى هداسا عين كارم" الإسرائيلي"، ا عن حالة أحد المصابين بعملية إطلاق نار على حاجز شعفاط في مدينة القدس.

وأكدت نائب المتحدث باسم المستشفى، ناتالي مزراحي في تصريح صحفي، إن الجندي الذي أصيب، حالته غير مستقرة وما زالت صعبة وخطيرة جداً، مضيفة أن الجندي يرقد في المستشفى وهو فاقد للوعي، وعلى أجهزة التنفس الاصطناعي في وحدة العناية المركزة.

وقالت القناة العبرية 12 ان المصاب يدعى "دافيد موريل 30 عاما" وصل في عام 2017 الى اسرائيل من البرازيل  وخدم في الجيش الاسرائيلي ثم اصبح يعمل حارس امن وبدأ عمله في حاجز شعفاط مؤخرا .

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