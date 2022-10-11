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فتوح: إحراق المستوطنين نسخا من القرآن الكريم يعكس فكرا متطرفا وعقلية عنصرية

الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

استنكر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، قيام المستوطنين المتطرفين بحرق نسخ من القرآن الكريم وتمزيقها قرب الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل.

ووصف فتوح في بيان له، جريمة إحراق نسخ من القرآن الكريم بأنها تعكس فكر التطرف والحقد والعنصرية المترسخة في عقول المستوطنين الذين يحظون بدعم وحماية جيش الاحتلال وحكومته.

وقال: إن المساس بكتاب الله عز وجل والاستمرار بالاعتداء على المقدسات المسيحية والاسلامية سيؤدي الى انفجار الأوضاع، داعيا إلى كبح جماح المستوطنين ووضع حد لممارساتهم وانتهاكاتهم اليومية.

وطالب فتوح كافة مؤسسات المجتمع الدولي والدول العربية والاسلامية استنكار هذه الجريمة ومعاقبة من ارتكب هذا الفعل الذي يمس بمشاعر الشعوب العربية والاسلامية في أرجاء العالم.

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