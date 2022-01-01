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50 معتقلًا إداريًا يواصلون إضرابهم عن الطعام

الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
50 معتقلًا إداريًا يواصلون إضرابهم عن الطعام



رام الله / سما /

يواصل 30 معتقلًا إداريًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم السابع عشر على التوالي، خوض إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري بحقهم.

فيما انضم إليهم منذ 3 أيام، 20 أسيراً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، للإضراب ذاته.

وذكرت هيئة الأسرى صباح الثلاثاء، أن أسرى سجن نفحة وبإجماع وطني وفصائلي، قرروا اليوم، ارجاع وجبتين من الطعام المقدم من قبل إدارة السجون وذلك دعمًا للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام.

ويطالب المعتقلين وهم من كوادر وعناصر وأنصار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بإنهاء الاعتقال الإداري.

وأشارت منظمة الجبهة في السجون، إلى أن الاحتلال حاول الانقضاض على هذه الخطوة بالتواصل مع بعض المعتقلين الإداريين من أجل تقديم عرض لهم، لكنهم تشبثوا بموقفهم الذي يقضي بإنهاء الاعتقال الإداري بحقهم.

وبحسب بيان المنظمة، فإن المزيد من المعتقلين سيلحقون بركب رفاقهم على دفعات حتى تحقيق مطالبهم.

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