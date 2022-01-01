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الاحتلال يغلق منطقة المسعودية التاريخية شمال غرب نابلس

الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

 أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منطقة المسعودية التاريخية التابعة لأراضي برقة شمال غرب نابلس؛ تمهيدا لاقتحام المستوطنين.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن قوات الاحتلال اغلقت منطقة المسعودية، والحاجز القريب منها على الطريق الواصل بين جنين ونابلس.

وأضاف، أن قوات الاحتلال فرضت حصارا على 14 عائلة تقطن المنطقة ومنعتها من الدخول أو الخروج منها، مؤكدا أن المستوطنين نصبوا خياما وبيوتا متنقلة في المنطقة؛ تمهيدا لإقامة الاحتفالات بمناسبة الاعياد اليهودية.

يذكر أن منطقة المسعودية تعتبر مقصدا للسياحة الفلسطينية الداخلية، وفيها بقايا معالم محطة سكة قطار الحجاز إبان الحكم العثماني، التي كانت تربط بين مدينة حيفا والأردن والسعودية

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