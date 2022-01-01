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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس



القدس المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بالضفة الغربية، والقدس المحتلة.

ونفذت تلك القوات، حملة مداهمات لمناطق متفرقة من الضفة والقدس، وأخضعت العديد من أصحاب المنازل للتحقيق الميداني.

وفي نابلس، اعتقل أسيد معلا، وعامر حمايل، وكلاهما من بلدة بيتا، وأحمد القني من كفر قليل، وعامر خربوش.

فيما اعتقل المحرر عدي زواهرة من بيت تعمر شرق بيت لحم، وعماد صدقة من عنزا قرب جنين.

وفي القدس، اعتقل أيمن سرندح، وجمال التميمي، ونجله خالد من بلدة عناتا.

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