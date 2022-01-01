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الطقس: أجواء خريفية معتدلة وارتفاع طفيف على الحرارة

الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 08:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء خريفية معتدلة وارتفاع طفيف على الحرارة



رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الثلاثاء غائما جزئيا الى صاف،  معتدل نهارا وبارد ليلا في المناطق الجبلية حارة نسبيا في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة بحيث تصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

غدا الاربعاء تسود البلاد أجواء خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج

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